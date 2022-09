Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ilk defa yöneticiliğe atanan eğitim yöneticileriyle bir araya geldi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Eğitim kademesi fark etmeksizin çalışmalarımıza hız veriyoruz" diye konuştu.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Merkezefendi Barbaros Kız İmam Hatip Lisesinde yapılan toplantıya, Eğitim Müfettişleri Başkanı Ethem Günay ve Müdür Yardımcısı Ragıp Çelik ile ilk defa yöneticiliğe atanan eğitim yöneticileriyle bir araya geldi. Yeni görevlerinin hayırlı ve uğurlu olması dilekleri ile konuşmasına başlayan Müdür Ekici, “Denizli, eğitimde marka bir şehirdir. İstatistik olarak da bunu görüyoruz. YKS, LGS ve öğrencilerimizin sosyal ve kültürel alanlarda gösterdikleri başarılar bunun en büyük kanıtı. Eğitimin paydaşları olarak hangi görevde olursak olalım bu görevin hakkını sonuna kadar vereceğinize eminim. Okullarımızdaki yöneticilerimiz o okulun her şeyi konumundadır. Yaz dönemi boyunca eğitimin altyapısı, güvenlik ve hijyen konularında yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili yoğun bir gayret gösterdik. Bakanımızın talimatıyla da yeni eğitim öğretim yılı başlar başlamaz kaynak kitaplar sıralarda öğrencileriyle buluştu” dedi.

“Bizler çok güçlü bir medeniyetin mensubuyuz”

Eğitim yöneticilerinin okullarda büyük bir gayretle çalıştıklarını ve öğrencilerin gelişimleri için yapılan çalışmalardan bahseden Müdür Ekici, “Teknofest, Erasmus, çeşitli hibe kaynakları, enstrümanlar öğrenci ve öğretmenlerimizin akademik başarılarını destekleyen, öğrenciye bütüncül bir bakış açısı kazandıran araçlardır. Proje tabanlı bu çalışmalar yeni eğitim öğretim yılında da artarak devam edecek. Eğitim kademesi fark etmeksizin bu yöndeki çalışmalarımıza hız veriyoruz. Çocuklarımızı bir taraftan 21. Yüz yıl becerileriyle donatırken diğer taraftan da yaşam becerileri noktasında onlara destek olacağız. Patent, faydalı model, marka tescili, tasarım konularında Bakanlığımızın belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda Denizli olarak geçtiğimiz sene çağ atladık. Eğitim yöneticilerimiz okullarda bu alanlarda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyorlar. İçerisinde bulunduğumuz 2022-2023 eğitim öğretim yılında tıpkı geçen senelerde olduğu gibi sosyal sorumluluk projelerinde öğrencilerimiz yer almaya devam edecek. Bizler çok güçlü bir medeniyetin mensubuyuz. Bu kültürel zenginliğin farkındalığını her bir öğrencimize aşılıyoruz. Müdürlüğümüzce hazırlanan birçok okuma projesiyle bu süreci destekliyoruz. 1.5 aylık bir süre zarfında Bakanlığımızın destekleriyle ve özellikle belirtmek isterim ki Acıpayam Meslek Lisemizin altyapısına katkı sağladığı 131 adet kütüphane açtık. Bu kütüphanelerimizdeki öğrenci başına düşen kitap sayılarını her geçen gün artırıyoruz. Meslek liselerindeki çırak sayımızı 2 bin 800’den 9 bin 700 seviyelerine çok kısa bir zaman dilimi içerisinde yükselttik. Özel eğitim alanında Türkiye’nin önde gelen illerinden biri olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Her engel türünde bir özel eğitim okuluna sahibiz. Çevre illerden bile gelen öğrencilere sahibiz. Tüm bunlar ilimizdeki eğitim çalışanlarının sahip olduğu ilim irfanla, ortaya gönlünü koyarak yaptığı çalışmalarla gerçekleşmiştir. Yegane gayretimiz öğrencilerimizin akademik anlamda başarılı olmaları, hayata en iyi şekilde hazırlanmaları ve iyi insanlar yetiştirmektir” diye konuştu.