Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmetlerini sürdüren Erciyes Kayak Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, birbirinden farklı etkinliklere imza atarken, spor aktivitelerine de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Kayseri’de gerçekleştirilen ve Erciyes’in ilk defa ev sahipliği yaptığı oryantirik yarışmasında sporcular, Erciyes bölgesinde yarışma fırsatı yakalayarak sağlanan imkânlardan memnun kaldıklarını belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, bulunduğu bölgenin imkânlarını sporculara yansıtmayı sürdürürken, sporun hemen her türüne de ev sahipliği yapıyor. Kayak, futbol, tenis, beyzbol, ragbi, voleybol, bisiklet ve oryantirik gibi birbirinden farklı alanlarda sporculara fırsatlar sunan tesisler, Büyükşehir Belediyesi idaresinde sporculara hizmet veriyor. Bu kapsamda düzenlenen ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun ilgi gören oryantirik yarışmasının ilk günü, Gesi bölgesinde, ikinci günü ise Erciyes Lifos Yaylası’ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yarışmalara Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Rusya, Polonya, Azerbaycan, Kore ve Tayvan gibi ülkelerden, ayrıca Türkiye’nin 14 farklı şehrinden toplam 500 sporcu katıldı. Organizasyon, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş. ve Kayseri Oryantiring İl Temsilciliği’nin iş birliğiyle, Kayseri Erciyes A.Ş.’nin destekleriyle düzenlendi. Erciyes etabında gerçekleşen müsabakaların startını Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu verdi. Kadın ve erkek sporcuların 28 farklı yaş kategoride yarıştığı organizasyonda, katılımcılar harita ve pusula yardımıyla hedef noktalarını bulmak için kıyasıya mücadele etti. Erciyes, bu etkinlikle yalnızca kayak ve kış sporlarıyla değil, doğa sporlarıyla da dikkat çekti. Sporcular, Kayseri’nin eşsiz doğal güzellikleri arasında yön bulma, strateji geliştirme ve fiziksel dayanıklılıklarını test etme fırsatı yakaladı. Kayseri Oryantiring Günleri, sporseverlere unutulmaz bir deneyim sunarken, Erciyes’in doğa sporları için de ideal bir destinasyon olduğunu bir kez daha kanıtladı. Organizasyon Kayseri’nin tarih kokan ilçesi İncesu’da tamamlandı. Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Erciyes’in ilk defa ev sahipliği yaptığı Kayseri Oryantiring Günleri kapsamındaki yarışmada konuşan Erciyes Kayseri Oryantirik İl Temsilcisi Erkan Öcal, Oryantirik Günleri kapsamında Kayseri’de 3 gün oryantirik yarışmaları düzenlendiğini ifade ederek, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Öcal şehir dışından gelen yaklaşık 500 sporcu ve 44 kulüp ile oryantirik yarışmasını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yabancı sporcularımız da var, 15 sporcumuz var 3 ülkeden. Geçen sene Kayseri’de ilkini yapmıştık, bu sene ikincisini düzenliyoruz. Daha fazla katılım var. Çok büyük rağbet var. Buradaki yapılan tesislerin önemini, bu tesislerin çok amaçlı olarak kullanılmasının önemini bizlere anlattılar, onlardan dinledik. Gelen sporcular ülke içerisinde birçok yarışmaya katılıyor ama buradaki yarışmanın, organizasyonun güzelliğinden, tarihin güzelliğinden bizlere kısaca bahsettiler ve burayı sevdiklerini söylediler” diye konuştu. Jandarma Gücü Spor Kulübü sporcusu Şahin Demir ise ilk defa Kayseri Erciyes’e geldiğini dile getirerek yarışma ve hizmetlerden keyif aldığını kaydetti.

Sporculardan Ahu Yetiş de Erciyes’teki tesisleri ‘gelişmiş’ olarak niteleyerek etkinliğin ve organizasyonu çok güzel olduğunu paylaşarak memnuniyetini dile getirdi.