Mersin’den Samsun’a gelerek tekerlekli sandalyesine kavuşan bedensel engelli minik Beyza artık sınıfta tahtaya çıkabiliyor.

Mersin’den Samsun’a gelerek tekerlekli sandalyesine kavuşan bedensel engelli minik Beyza artık sınıfta tahtaya çıkabiliyor.

Çarşamba Belediyesince düzenlenen akülü araç teslimi gecesinde Mersinli 10 yaşındaki Beyza Vural sandalyesine kavuştu. Düzenlenen gece öncesi minik Beyza’nın annesinin Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’a sayenizde artık kızım sınıfta tahtaya kalkabilecek, yazı yazabilecek sözleri akıllarda kalmıştı. Sandalyesine kavuşan Beyza artık okullunda rahatça dolaşabiliyor, okul bahçesinde arkadaşları ile gezebiliyor ve sınıfta tahtaya kalkabiliyor. Minik Beyza akülü aracını kendisine hediye eden Hollandalı iş adamı Ron Gezelle, Olgun Aydoğan ve Başkan Halit Doğan’ın ismini tahtaya yazarak teşekkür etti.