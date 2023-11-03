Lösemili çocuklar kendileri için özel olarak düzenlenen programda ilk defa hamburger yedi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından organize edilen programda Nevşehir’de bir araya gelen lösemili çocuklar, hayatlarında ilk defa hamburger yedi. İlk olarak Dinler Otelde kendileri için hazırlanan özel kahvaltı ile güne başlayan lösemili çocuklar daha sonra Kapadokya Üniversitesinin Protokol Ortağı olan Türkiye’nin ilk ve tek Gastronomi Lisesi Ürgüp Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret etti. Burada Kapadokya Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından lösemili çocuklar için özel hamburgerler hazırlandı. Çocuklar; ikram edilen hamburgerleri önce hazırladılar sonra yediler. Daha önce hiç hamburger yemeyen çocukların bu mutluluğu gözlerine de yansıdı.