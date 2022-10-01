Sivas’ın Kangal ilçesinde ilk defa ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinde verim beklenenin üzerinde oldu.

Sivas’ın Kangal ilçesinde ilk defa ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinde verim beklenenin üzerinde oldu.

Sivas’ın Kangal ilçesinde ilk defa ekimi yapılan yağlık ayçiçeği hasadına başlandı. Mayıs ayında 250 dönüm alana çiftçi İhsan Şenol tarafından ekilen ayçiçeğinde verim beklenenin üzerinde oldu. Tohumun yüzde 75’ini hibe alan Şenol, diğer çiftçilere yağlık ayçiçeği ekmelerini önererek hem üretime hem de kendilerine maddi anlamda katkı sağlayacağını söyledi.

“Verim beklentilerimizin üzerinde oldu”

Çiftçi İhsan Şenol, verimin beklentilerinin üzerinde olduğunu belirterek, “Yağlık ayçiçeği hasadını yapıyoruz. Devletimizin talepleri üzerine, milletimizin ihtiyaçları azda olsa katkımız olması amacıyla ayçiçeği ekimi yaptık. Kangal merkezde ilk defa yaptık. Verim beklentilerimizin üzerinde oldu. Dönüme 300 kilogram ürün alıyoruz. 250 dönüm alana ektik. Mayıs ayının başlarında ekimini yaptık. Devletimiz tohumunu yüzde 75 hibe verdi. Yüzde 25’in ücretini ödedik biz. 3 defa sulama yaptık, yabani otla mücadele ettik. Şu anda da hasat dönemini gerçekleştiriyoruz. Yağı çıkarılmak üzere ilgili tesislere gönderilecek” dedi.