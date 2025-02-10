Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi’nin çevre temizliği amacı ile başlattığı "Tertemiz Eskişehir" kampanyasını kapsamında 15 kişiye ceza kesilirken yaklaşık 50 kişi ise uyarıldı.

Zabıta ekipleri çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerini artırdı ve Kabahatler Kanunu’nun 32/1. maddesi gereğince 2 bin 953 TL idari para cezası uygulamaya başladı. Bu denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Odunpazarı Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Zabıtaların üzerinde bulunan kameraların sürekli açık olacağını ve vatandaşların bu kameralardan takip edileceğini bildirdi. Eskişehirlilerin kampanyaya destek vermesi ve çevre bilincini artırması çağrısında bulunan yetkililer, düzenli yapılacak denetimlerle çevre kirliliğine neden olan uygulamalara karşı yaptırımların aralıksız devam edeceğini kaydetti. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kampanyanın uzun vadeli hedefinin Eskişehir’i daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek olduğunu ifade etti.

Cezai işlem devam edecek

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Kentlilik bilinciyle sokağını, caddesini ve toplu taşıma araçlarını temiz tutan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Ancak kurallara uymayanlarla ilgili cezai işlemlerin devam edeceğini bilinmesini istiyoruz" dedi.

Kampanyanın esas amacının belediyelerin ortak çabasıyla Eskişehir’in her köşesinin temiz tutulması ve çevre bilincinin artırılması olduğunu dile getiren Başkan Kurt, şehrin ortak değer olduğunu vurguladı. Başkan Kurt, "Bu güzel şehir hepimizin. Ona sahip çıkalım ve temizlik konusunda örnek bir şehir olmaya devam edelim." diye belirtti.