"Her İlde Bir Köye Bir Çeşme Hayratı" kampanyası çerçevesinde ilk çeşme, MHP Rize İl Başkanlığı tarafından Güneysu ilçesine bağlı Bulutlu köyüne yaptırıldı.

"Her İlde Bir Köye Bir Çeşme Hayratı" kampanyası çerçevesinde ilk çeşme, MHP Rize İl Başkanlığı tarafından Güneysu ilçesine bağlı Bulutlu köyüne yaptırıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın yaptığı açıklamayla başlattığı "Her İlde Bir Köye Bir Çeşme Hayratı" kampanyası çerçevesinde Rize’deki ilk çeşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Güneysu ilçesine bağlı Bulutlu köyüne eski Rize Ülkü Ocakları Başkanı Hasan Kandemir adına yaptırıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan MHP İl Başkanı Alkan, "Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın Beyin talimatıyla, çeşme yapmak, toplumsal bilinci arttırmak ve insanların kaynaşmasını sağlamaktır. Talimat üzerine ilk çeşmeyi Rize’nin Güneysu ilçesi Bulutlu köyüne, eski Ülkü Ocakları başkanımız aynı zamanda gazimiz rahmetli Hasan Kandemir adına yaptırdık" dedi.