Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) iş birliğiyle ‘İlk Baretim-İlk Yeleğim’ projesinin protokolü imzalandı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) iş birliğiyle ‘İlk Baretim-İlk Yeleğim’ projesinin protokolü imzalandı.

Protokolün imza töreni, ATÜ Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Protokol, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Mühendislik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Gözde Baydemir Peşint, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Tolunay Göçken, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve AR-GE Başkanı Barış Yıldırım tarafından imzalandı.

Protokol çerçevesinde, DAİMFED tarafından ATÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği Bölümleri ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencilerine ilk baret ve yelekleri ücretsiz olarak verilecek.

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, "DAİMFED’e katkıları için teşekkür ediyorum. Bu projeyi sürekli hale getirmek için imzaladığımız protokol bizi son derece memnun etti” dedi.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu’da daha önce Çukurova Üniversitesi’nde de ‘İlk Baretim-İlk Yeleğim’ projesini uygulamaya koyduklarını hatırlatarak, “Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi‘nde de bu projeyi hayata geçirmemiz sosyal sorumluluğumuz gereği yaptığımız önemli bir faaliyetimizdir. Sektörümüzün geleceği olan kardeşlerimizi teşvik, güven ve gelecek açısından yanlarında olduğumuzu göstermek ayrı bir mutluluk kaynağımızdır. DAİMFED olarak desteklerimiz sürecektir” diye konuştu.