Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil eden milli sporcu Elifnaz Köseoğlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil eden milli sporcu Elifnaz Köseoğlu, Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda Aydın’ı gururlandırdı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada Aydınlı genç sporcu, +68 kg kategorisinde mücadele etti. Köseoğlu, 99 sporcu arasından 7 maçını da kazanmayı başararak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

Uzun yıllar taekwondo sporcusu olarak Türk taekwondosuna hizmet eden ve geçtiğimiz haftalarda Aydın İl Temsilciliği görevine atanan Bahadır Yorgancı göreve geldiği ilk ayda böyle bir şampiyonluğun kazanılmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti. Yorgancı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın ziyaretinde söylediği, ’Aydın’dan şampiyon istiyorum’ sözlerinin kendilerine motivasyon kaynağı olduğunu kaydederek, “Cumhurbaşkanımızın isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Milli sporcumuz Elifnaz Köseoğlu kızımız, üstün performansıyla Aydın’a şampiyonluk gururunu yaşattı. Göreve geldiğimiz ilk ayda bu başarıyı Aydın’a kazandırdık. İnşallah en kısa zamanda Dünya Şampiyonluğu’nu da armağan edeceğiz” dedi.

Yorgancı ayrıca, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Filikçioğlu’na, sporcuların yetişmesinde büyük emek veren antrenörler Ege Gezgin ve Denizhan Gezgin’e teşekkürlerini iletti. "Bu başarı, birlik ve beraberlik ruhuyla kazanıldı. Destek olan herkese minnettarız" dedi.