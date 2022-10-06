Samsun Bafra Devlet Hastanesi’nde Emzirme Haftası dolayısıyla stant kuruldu. Gebelere ve emziren annelere anne sütünün önemi anlatılarak lohusa şerbeti ikram edildi. Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "Anneler bebeklerini doğumdan hemen sonra emzirmeye başlamalı, ilk altı ay sadece anne sütü vermelidir" dedi.

Samsun Bafra Devlet Hastanesi’nde Emzirme Haftası dolayısıyla stant kuruldu. Gebelere ve emziren annelere anne sütünün önemi anlatılarak lohusa şerbeti ikram edildi. Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "Anneler bebeklerini doğumdan hemen sonra emzirmeye başlamalı, ilk altı ay sadece anne sütü vermelidir" dedi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Avacı standı yerinde ziyaret etti.

Başhekim Domaç, “Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerini içeren ideal besin kaynağıdır. Anne sütünün hazmı kolaydır, kaynatmak gerekmez, daima taze, temiz ve bebeğe vermek üzere hazırdır. İçindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebeği enfeksiyonlara karşı korur, bebek büyümesi için gerekli besinleri alırken; ileride oluşabilecek şeker hastalığı, obezite gibi bazı hastalıklardan korunur, anne ile bebek arasında bağ kurulur ve bebek kendini güvende hisseder. Bu durumda anneler bebeklerini doğumdan hemen sonra emzirmeye başlamalı, ilk altı ay sadece anne sütü vermelidir" diye konuştu.