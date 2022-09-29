Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün akredite edilmesi başarısı dolayısıyla akademisyenlere teşekkür belgesi takdim etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün akredite edilmesi başarısı dolayısıyla akademisyenlere teşekkür belgesi takdim etti.

Rektörlük Binası Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirilen programda; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’i akreditasyon süreci hakkında bilgilendiren Prof. Dr. Osman Uzun, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün akreditasyon çalışmaları sonucunda YÖKAK’ın yetkilendirdiği Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) tarafından 12 Şubat 2022-12 Şubat 2027 tarihleri arasında 5 yıl süre ile akredite edildiğini ifade etti. Uzun soluklu bu yolda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Prof. Dr. Uzun, Rektörlük makamının kendilerini ağırlayarak sunmuş oldukları teşekkür belgelerinden ötürü memnuniyetini dile getirdi.

Prof. Dr. Osman Uzun, “Peyzaj Mimarlığı Bölümümüzün bu başarısı ile Üniversitemiz, Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitimi veren Ege, Atatürk, Bartın ve İstanbul Teknik Üniversiteleri ile birlikte, ilk akredite olan 5 üniversiteden biri olmayı başardı” ifadelerine yer verdi.

“Ortak çalışmalara yoğunlaşmalıyız”

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Rektör Nedim Sözbir, “Üniversitemiz yüksek bir potansiyele sahip. Bunu görebiliyorum. Orman Fakültemiz yaptığı çalışmalarla bunu ispatlıyor. Türkiye’deki Orman Fakülteleri içinde ilk 3’te yer alıyor ve Peyzaj Mimarlığı bölümümüz de üniversitemizin akredite olan ilk bölümü. Bu başarıyı diğer fakültelerimize de yansıtmamız gerekiyor. Multi displiner çalışmalara yoğunlaşmalıyız. Bunun için fakültelerimizin ve akademisyenlerimizin ortak çalışmalar yapması gerekiyor. Üniversitemizin tanınırlığını sadece Türkiye’de değil Dünyada da artırmalıyız. Ortak geniş çaplı projeler üretmeliyiz” dedi.