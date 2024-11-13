Gölpazarı Kaymakamlığına atanan Feyza Nur Kılıç, yeni görev yerinde ilk olarak şehit ailelerini ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Gölpazarı Kaymakamlığına atanan Feyza Nur Kılıç göreve başladı. Kaymakam Kılıç ilk olarak Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ü makamında ziyaret etmesinin ardından Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Cihad Emir ve Aile ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Adnan Gümüş ile birlikte Şehit Murat Merlan ve Şehit Ayhan Öztürk’ün ailelerine ziyarette bulundu.

Şehit yakınlarıyla bir süre sohbet eden Kaymakam Kılıç her daim yanlarında olacağını vurguladı.