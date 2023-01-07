Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES’in, enerji üretimine başladığı günden bugüne kadar 5,9 milyar kilowatt saat enerji üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık olarak 17 milyar TL katkı sağladığı belirtildi.

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES’in, enerji üretimine başladığı günden bugüne kadar 5,9 milyar kilowatt saat enerji üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık olarak 17 milyar TL katkı sağladığı belirtildi.

Ilısu projesinin, ülke ekonomisine katkısı 19 Mayıs 2020 tarihinde ilk türbinin devreye alınması ve devamında 2020 sonu itibariyle 6 ünite tam kapasite üretime hazır hale gelmesinin ardından Ilısu Barajı’nda bugün itibariyle 5.9 milyar kilowatt saat enerji üretildiğini belirten Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başlayan enerji üretimi bugün itibariyle 5.9 milyar kilowatt saate ulaştı. Bu da ülke ekonomisine yaklaşık olarak 17 milyar TL kazanç sağladı. Yapım aşamasında birçok kez dış güçler tarafından hem de içimizden bu projeye karşı eylemler düzenlendi, ancak burada devletimizin gücü sayesinde bugün yaklaşık 6 milyar kilowatt saat enerji üretimi yapılmış oldu. Burada aslında projeyle devletimizin gücü gösterilmiş oldu. Bu barajımızın tamamlanması ile birlikte vasıtamızla beraber Cizre Barajı da yapılmış hale gelecektir. Yapılacak olan barajda yaklaşık 765 bin dekar alan modern sulamaya kavuşacaktır. Barajın yapım aşamasında 4 bin ile 5 bin kişi istihdam edildi. Şu anda barajımızda yaklaşık 300 kişi ve bu proje çerçevesinde şu an 700 kişi civarında çalışılıyor” dedi.

“Terörün baskısı çok oldu, insanlarımız kaçırıldı”

Bu barajın bugünlere kolay gelmediğini söyleyen Çevrimli Köy Muhtarı İbrahim Özbey ise, “Ben 10 yaşındayken bu barajın etütleri yapılıyordu ama çok hükümetler gelip geçti, başbakanlar gelip geçti hiç kimse bu projeye el atmadı. Cumhurbaşkanımız Başbakan iken bu projeye el attı ve bu Ilısu Barajı yapıldı. Bu baraj yapılırken kolay bir şekilde yapılmadı. Baraj yapılırken terörün baskısı çok oldu, insanlarımız kaçırıldı. Siirt bölgesinde 6 korucumuz şehit edildi. Bu baraj kolay bir şekilde bugünlere gelmedi. Allah Cumhurbaşkanımızdan binlerce kez razı olsun. Bu barajda güvenlik güçlerimizin, polisimizin ve korucularımızın katkısı oldu. Benim köyümden 3 yeğenim barajda çalıştıkları için terör örgütü bunları kaçırdı. 8 gün Gabar’da ellerinde kaldı. Bu barajın yapımında katkısı olan Cumhurbaşkanımızdan, Bakanlarımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Barajın olması ile birlikte benim kendi köyüm de sahil şeklinde oldu. Barajın sayesinde Mardin’e rahat bir şekilde gidip gelebiliyoruz, yeni köprü yapıldı. Mardin - Midyat yoluna yeni yollar yapıldı. Batman yolunda köprü ve tüneller yapıldı. Barajın sayesinde yollarımız yenilendi. Barajın olması bizi çok memnun etti” diye konuştu.