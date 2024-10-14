Batman’da piknik yapmak için gittikleri Ilısu Baraj Gölü kıyısında hafif ticari araçları ile çamura saplanan 6 kişilik Suriye uyruklu aile, mahsur kaldıkları alandan kepçe yardımıyla çıkartıldı.

Pazar günü piknik yapmak için Hasankeyf ilçesine giden 6 kişilik Suriye uyruklu aile, Ilısu Baraj Gölü’nün kıyısına indi. Ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, göl kıyısında çamura saplandı. İhbar üzerine gölet kıyısına itfaiye, sağlık, jandarma ve kepçe sevk edildi. Halat ile kepçeye bağlanan araç, uzun uğraşlar sonrası saplandığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde aile fertlerinin durumunun iyi olduğu belirlendi.