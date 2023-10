Mersin Yenişehir Belediyesinin Almanya'daki kardeş belediyesi Neustadt an der Weinstrasse Belediye Başkanı Marc Weigel, Yenişehir Belediyesini ziyaret etti. Alman mevkidaşı Weigel’ı Yenişehir’de ağırlayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “İki kentin 25 yıla dayanan bir kardeşlik bağı var. Deprem sürecinde Neustadt halkının çok kıymetli desteğini gördük ve bu bizi çok mutlu etti. Dayanışma içinde olmaya, her alanda kardeşliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in daveti üzerine Mersin’e gelerek iki gün boyunca Mersin’de kalan ve Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası yarışlarını da izleme fırsatı yakalayan Neustadt an der Weinstrasse Belediye Başkanı Marc Weigel, Yenişehir Belediyesinin spor, sanat ve eğitim merkezlerini de gezdi. Aynı zamanda Başkan Özyiğit, Weigel’a Yenişehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri örnek çalışmaları da yerinde anlattı.

“İlişkilerimizi geliştirmek için görüş alışverişinde bulunduk"

Neustadt an der Weinstrasse Belediye Başkanı Marc Weigel’ın ziyaretinden dolayı memnun olduklarını söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Kıymetli dostum Marc Weigel’ın ziyaretini çok kıymetli buluyorum. İki belediyemiz 1998 yılında kardeşlik protokolünü imzalamış. 6 Şubat’ta yaşadığımız yıkıcı depremlerin ardından Neustadt Belediyesi öncülüğünde Almanya’da bir panayır kuruldu ve orada satılan ürünlerin geliri depremzede yurttaşlarımıza bağışlandı. Tam da bir kardeşlik, dostluk örneği sergilendi. Buradan tüm Neustadt halkına gösterdikleri dayanışmadan dolayı tekrardan şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz yıl ben de Yenişehirli bir yerel sanatçımızla birlikte bir festival kapsamında Neustadt’ı ziyaret etmiştim. Şimdi de Başkan Weigel’ı ağırladık. Hem kentimizi tanıttık hem de iki belediye olarak birlikte neler yapabileceğini değerlendirdik. 2021 yılında işbirliği protokolü imzaladığımızda Yenişehir’den iki gencimiz Neustadt’a eğitim almak için gitmişti. İlişkilerimizi geliştirmek için görüş alışverişinde bulunduk. Yenişehir’e geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İnsanlar birbirine yakınlaştıkça ülkeler de birbirine yakınlaşır”

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Yenişehir halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Neustadt an der Weinstrasse Belediye Başkanı Marc Weigel ise “İki şehirde yaşan insanların birbirini daha yakından tanımaları açısından önümüzdeki süreçte etkinlikler ve projeler yapabiliriz. Okullar arası değişim projeleri, sporcular ve sanatçıların iki şehirde yaşayan insanlarla bir araya gelmesi olabilir. İnsanlar birbirini tanıdıkça dostluk artar. Yenişehir’de ve Neustadt’ta yaşayan insanların arasındaki bağı geliştirmek istiyoruz. İnsanlar birbirine yakınlaştıkça ülkeler de birbirine yakınlaşır.” dedi. Yenişehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası hakkında da konuşan Marc Weigel, “Profesyonelce yapılmış bir hazırlık olduğunu gördük. Mersin’e Avrupa’nın hemen hemen her ülkesinden sporcuların gelmiş olması çok etkileyici. Bu sporcuları burada misafir etmek ve böyle büyük organizasyonu düzenlemek çok büyük bir iş. Başkan Özyiğit'i ve Yenişehir’i tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.