Teknolojinin gelişmesi ile yeni istismar davranışları ortaya çıkıyor. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleşen siber flört istismarı son dönemde özellikle gençlerin maruz kaldığı bir şiddet türü haline gelirken, kişiler ilişki içindeyken yaşadıkları istismarı fark edemeyebiliyor. Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Ceren Çakır’ın siber flört istismarı ile ilgili yaptığı tez araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Teknolojinin gelişmesi ile yeni istismar davranışları ortaya çıkıyor. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleşen siber flört istismarı son dönemde özellikle gençlerin maruz kaldığı bir şiddet türü haline gelirken, kişiler ilişki içindeyken yaşadıkları istismarı fark edemeyebiliyor. Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Ceren Çakır’ın siber flört istismarı ile ilgili yaptığı tez araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Ceren Çakır, “Genç Yetişkinlerde Siber Flört İstismarının Yetişkin Bağlanması, Duygu Düzenleme ve Büyük Beşli Kişilik Özellikleri Üzerinden İncelenmesi” adlı tezinde son 1 yılda romantik ilişki içerisinde olan 18-40 yaş arası 356 kişiyle anket çalışması yaptı. Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Berrin Özyurt danışmanlığında gerçekleşen çalışmada, siber flört istismarı izleme ve kontrol davranışları bağlamında incelendi. Çalışmada katılımcıların yüzde 87.1’inin son 1 yılda partnerleri tarafından en az bir izleme ve kontrol davranışına maruz kaldığı, yüzde 93.3’ünün ise son 1 yılda bu davranışlardan en az birini partnerine uyguladığı ortaya çıktı. Çakır, cinsiyet fark etmeksizin siber flört şiddetine uğrayan kişilerin partnerine siber flört şiddeti uyguladığını, özellikle partneri ile kaygılı bağlanma ilişkisi kuran kişilerin siber flört istismarında hem mağdur hem de uygulayıcı olabileceğini söyledi.

En çok sosyal medya üzerinde gerçekleşiyor

Siber flört istismarı daha çok sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları ve e-posta üzerinden gerçekleşiyor. Siber flört istismarında doğrudan saldırganlık davranışları arasında partneri sınamak için sahte hesaplar açarak başka biriymiş gibi davranmak, partnere siber ortamda aşağılayıcı ve küçük düşürücü mesajlar göndermek, fiziksel şiddet uygulamakla tehdit etmek, partneri küçük düşürmek ve sorun oluşturmak için onun adıyla sahte hesaplar açmak, sakıncalı ve özel bilgileri izinsiz paylaşmak, hakkında söylentiler yaymak ve incitmek amaçlı durum güncellemelerinde partnere gönderme yapan müzik, şiir, söz paylaşmak yer alıyor.

Gençler daha fazla maruz kalıyor

Özellikle ergenlerin ve genç yetişkinlerin teknoloji ile fazla zaman geçirmesi nedeniyle siber flört istismarına daha çok maruz kaldığını belirten Ceren Çakır, "Birçok insan istismar davranışlarını görme ve farkında olma konusunda iyi olsa da romantik ilişki içinde olan kişiler internet ortamındaki istismar davranışlarını pek fark edemiyor. Siber flört istismarında izleme ve kontrol bağlamında görülebilecek davranışlar ise partnerin sosyal medya durum güncellemelerini, son görülmelerini, arkadaş listesini kontrol etmek; izinsiz telefon, e-posta, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını incelemek, partnerin nerede ve kiminle olduğunu öğrenmek için çeşitli uygulamaları kullanmak veya telefonla çok fazla aramak, anında ulaşılabilir olması için partneri tehdit etmektir” dedi.

Kadın ve erkek arasında fark yok

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında geçirilen vakit ile siber flört istismarına uğrama ve uygulamanın birbirleriyle ilişkili olduğunu söyleyen Çakır, “Analizler sonucunda partneri kontrol etme davranışlarında kadın ve erkek arasında veya 18-25 ile 26-40 yaş arasında bir fark bulunmadı. Siber flört istismarına uğrayan kişilerin partnerlerine siber flört istismarı uyguladıkları veya tersinin de mümkün olabildiği bulundu. Duygu düzenleme becerilerinde zorluk yaşayan kişiler, siber flört istismarının izleme ve kontrol davranışlarını daha fazla uygulayabiliyor” diye konuştu.