İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şubesi İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin katılımıyla Yaz Okulu ve Kur’an-ı Kerim öğretimi kursunu gerçekleştirildi.

İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şubesi İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin katılımıyla Yaz Okulu ve Kur’an-ı Kerim öğretimi kursunu gerçekleştirildi.

Yaz okulu programı 40 erkek öğrenci, 45 kız öğrenci olmak üzere toplam 85 öğrencinin katılımıyla tamamlandı.

Öğrenciler kurs bitimi sonunda hazırladıkları etkinliklerle ayakta alkışlandı. İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şubesi Gençlik Merkezinde düzenlenen programa öğrencilerin velileri ve yakınları ile birçok STK temsilcisi katıldı. 4, 5, 6 ve 7. Sınıf öğrencilerinin katıldığı yaz okulu çerçevesinde öğrencilere Kur’an-ı Kerim, sure ezberleri ve hadis dersleri, adabı muaşeret dersleri ile birlikte akıl oyunları, bahçe oyunları, yüzme etkinliği ve pikniklere kadar birçok alanda eğitim verildi.

Çocukların gelişimine yönelik çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini belirten İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Faruk Bülent Kablan, “Çocuklarımızın yaz tatillerini verimli geçirmeleri için düzenlediğimiz, öğrenci ve velilerimizin büyük ilgi gösterdiği yaz okulumuz sona erdi. İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şubesi olarak öğrencilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimizin güzel bir tatil dönemi geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.