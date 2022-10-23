İlk ve orta okul öğrencileri, ünlü şairlere ait birbirinden güzel şiirleri seslendirdi. Ayrıca müzik ve ezgileriyle programa renk katan EKE öğrencileri, ailelere duygulu anlar yaşattı. Kocasinan Belediyesi salonunda gerçekleştirilen programa öğrenci aileleriyle beraber İlim Hikmet Vakfı yetkilileri katıldı.

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