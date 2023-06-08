Kayseri yerelinde faaliyet gösteren İlim Hikmet vakfı 16. Genel Kurulunu vakıf merkezinde gerçekleştirdi. Genel Kurul’da görev yapacak yeni yönetim kurulu belirlendi.

1993 yılında kurulan, merkezi Kayseri olan ve hiçbir yerde şubesi bulunmayan İlim Hikmet Kültür ve Dayanışma Vakfı, 16. Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Kayseri yerelinde sosyal ve kültürel faaliyetleri önceleyen İlim Hikmet Vakfı, 30 yıldır toplumun her kesimine yönelik farklı faaliyetler yürütmeye devam ediyor. 7’den 70’e farklı yaş gruplarına yönelik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleriyle, toplum nezdinde yüksek ahlaklı karaktere sahip nesil ve toplum yetiştirmeyi hedefleyen İlim Hikmet Vakfı, yetim ve sosyal yardımlarıyla da şehrimizde adından söz ettiren bir vakıf.

Ahmet Taş’ın kurucu başkanı olduğu İlim Hikmet Vakfı’nda dönemsel olarak Şükrü Karaosmanoğlu, Mustafa Doğu, Osman Gerçek ve Fatih Kaya da başkanlık görevini yürütmüşlerdi. Yeni dönemde belirlenen yönetim kurulunda güven tazeleyen Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kaya dışında, H. Mustafa Çapan, Atabay Çelik, Mustafa Balaban ve Erdem Işık bulunuyor.