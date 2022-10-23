Kazada araç sürücüsü İlhami Keklik, yaralandı. Yaralı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza, İliç kara yolu Buğaziçi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İlhami Keklik idaresindeki 24 AAT 174 plakalı kamyonet yağmurdan dolayı ıslanan yolda kayarak şarampole uçtu.

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