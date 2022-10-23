Erzincan’ın İliç ilçesinde kamyonetin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.
Erzincan’ın İliç ilçesinde kamyonetin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, İliç kara yolu Buğaziçi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İlhami Keklik idaresindeki 24 AAT 174 plakalı kamyonet yağmurdan dolayı ıslanan yolda kayarak şarampole uçtu.
Kazada araç sürücüsü İlhami Keklik, yaralandı. Yaralı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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