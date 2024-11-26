Aydın’ın Efeler ilçesi Ilıcabaşı’nda üretilen ve sahil bölgelerini güzelleştiren ürünler arasında bu yıl en çok tercih edilen avize oldu. Yeni sezon için hazırlık yaptıklarını belirten Aydın Romanlar Derneği Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, önceki yıllarda sepet favori ürün olduğunu 2024 yılında ise rattan avizelerin ön palana çıktığını söyledi.

Aydın’ın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi, sahil kesimlerini süsleyen bambu, hasır, kamış ve rattan gibi malzemelerden üretilen ürünlerle dikkat çekiyor. Yılda tonlarca ürünün işlendiği ve halkının geçiminin büyük kısmını bu işten sağladığı mahallede, 2025 sezonu için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Aydın Romanlar Derneği Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, mahallenin geçim kaynağı olan bambu ve sepetçilik işini, ilkokul yıllarında öğrenmeye başladığını belirtti. Aydeniz, “Okuldan sonra ustalarımızın yanına gidip bu işi öğrendik. Şu anda sepet ve hasır üzerine yapamayacağımız hiçbir ürün yok. Ustalarımıza teşekkür ederim, bu mesleği onların sayesinde öğrendim” dedi.

Son yıllarda özellikle rattan avizelere olan talebin arttığını belirten Aydeniz, 2024 ve 2025 yıllarında rattan avize modelinin ön planda olacağını söyledi. Aydeniz, “Önceden sepetler çok tercih edilirdi ama şimdi rattan avizeler popüler. Plajlar, oteller, restoranlar ve beach club’larda rattan ve bambu abajur modellerine büyük ilgi var” şeklinde konuştu.

2024 sezonunun güzel geçtiğini ancak bazı siparişlere yetişemediklerini ifade eden Aydeniz, bunun nedenini yeterli sayıda usta olmamasına bağladı. Aydeniz, "Gençler bu mesleğe ilgi göstermiyor. ‘Ne iş yapıyorsun?’ diye sorulduğunda, çoğu genç ‘sepetçiyim’ diyemiyor, bu yüzden usta sıkıntısı yaşıyoruz" dedi. Ayrıca, zaman zaman malzeme sıkıntısı çektiklerini ancak bu durumda yurt dışından rattan temin ettiklerini de sözlerine ekledi.

Ilıcabaşı Mahallesi’nde üretilen bambu, rattan ve diğer doğal malzemelerden yapılan ürünler arasında avize, sehpa, masa, telefonluk, kütüphane, koltuk, sepet gibi pek çok seçenek bulunuyor. Aydeniz, “Müşterinin talepleri doğrultusunda her türlü ürünü yapabiliyoruz. Biz burada genelde avize ve çeşitli mobilya ürünleri üretiyoruz, talep doğrultusunda bambu ve diğer malzemelerle her türlü ürünü üretmemiz mümkün” diye belirtti.

Çin mallarının yerli üreticilere olumsuz etkisi olduğunu vurgulayan Aydeniz, ancak son yıllarda özellikle pandemi sonrası yerli ürünlere olan talebin arttığını dile getirdi. Akdeniz, "Çin malları, dayanıksız ve kalitesiz olduğu için insanlar artık yerli ürüne yöneliyorlar" dedi.

En çok talep gelen ürünlerin turizm sektörü tarafından alındığını belirten Aydeniz, Bodrum, Marmaris, Çeşme, Kuşadası, Didim, Antalya ve İstanbul gibi yerlerden talepler aldıklarını söyledi.