Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Belediye Ilıca Termal Tatil Köyündeki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi.

Ilıca Termal Tatil Köyü merkezinden Üzümlü Köyü yolu kavşağına kadar uzanan güzergâhta sıcak asfalt döküm çalışmaları tamamlandı. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, açıklamasında; "Ilıca Termal Tatil Köyümüzde vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için ulaşım altyapısını sürekli olarak iyileştiriyoruz. Bölgedeki turistik ve ekonomik önemi göz önünde bulundurarak, bu yolu daha kullanışlı hale getirmek için sıcak asfalt dökme çalışmalarımız tamamlandı. Yenilenen yol ile hem bölge halkının hem de tatilcilerin daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabileceği bir yolu hizmete sunduk" dedi.

Tamamlanan yeni yol, sadece bölgedeki turizm faaliyetlerine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda çevre köylere de daha hızlı ve güvenli ulaşım imkânı sunacak.