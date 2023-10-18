Kütahya’nın Gediz ilçesinde, bölgenin en önemli termal turizm merkezi olan Ilıca Termal Tatil Köyü restoran işletmesi Gediz Belediyesi himayesine alındı.

Konu hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü restoranımız hem birbirinden lezzetli tatları vatandaşlarla buluşturacak hem de toplantı, düğün, nişan ve sünnet gibi özel günlerinizde organizasyonlarda ev sahipliği yapmaya hazır. Ekonomik ve bütçe dostu yemek hizmeti sunarken, sabah serpme kahvaltı, öğle ve akşam saatlerinde ise tost, hamburger, sucuk ekmek, köfte ekmek, tarhana çorbası, ızgara çeşitleri, Gediz Güveci gibi nefis tatlar ve mezelerle sabah 9.00 ile gece 22.30 saatleri arası vatandaşların hizmetindedir. Doğa ile iç içe, lezzetli menüsü, kaliteli ve güler yüzlü servisiyle hizmet verecek olan Ilıca Restoranımız, vatandaşlarımızı beklemektedir” ifadeleri kullandı.