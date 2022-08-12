Aziziye Belediyesi’nin Jeotermal Destekli Seralarda ürettiği Ilıca Domatesi, raflardaki yerini aldı. Naturel Salkım Domatesin kilo fiyatının 20-23 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunulduğu Erzurum’da, Ilıca Domatesi kilosu 10.95 liradan adeta kapış kapış edilmeye başlandı.

Aziziye Belediyesi’nin Jeotermal Destekli Seralarda ürettiği Ilıca Domatesi, raflardaki yerini aldı. Naturel Salkım Domatesin kilo fiyatının 20-23 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunulduğu Erzurum’da, Ilıca Domatesi kilosu 10.95 liradan adeta kapış kapış edilmeye başlandı.

Yerel marketlerdeki sebze-meyve reyonlarında yerini alan Ilıca Domatesi, bundan böyle Erzurum piyasasında belirleyici bir rol üstlenecek. Ilıca Domatesi, hasattan doğruca sofralara taze taze ulaşmakla kalmayacak, aynı zamanda fiyat istismarının da önüne geçmiş olacak. Ilıca Domatesi’nin marketlerle buluştuğu haberini Dadaşlara sosyal medya hesabından müjdeleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yaptığı paylaşıma ise: “Tezgâhlarda bizim için artık sadece domates yok! Gurur tablomuz var Yüz akımız var İftihar vesikamız var” notunu düştü.

Erzurum Adına Başardık

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Jeotermal Destekli Domates Seraları ile Erzurum’da devrim niteliğinde bir adım attıklarını ifade ederek, “Bizim için önemli olan, Erzurum’da bu işin yapılabilir olduğunu göstermekti. İnandık, alın terimizi akıttık, gayret ettik, çabaladık, sabırla ve sebatla bugünü bekledik. Hamdolsun, bunu başardık. Dolayısıyla marketleri süslemeye başlayan Ilıca Domatesi, bizim iftihar tablomuza dönüştü. Aziziye’miz adına, Erzurum adına yaptık ve yine Erzurum adına başardık. Böylece üretken belediyecilik anlayışıyla hem istihdamın yolunu açtık, hem de piyasalara nefes aldırdık. Domatesimiz, bundan böyle Erzurum piyasaları için tam bir denge unsuru olacak. Erzurumlu hemşehrilerimiz, Ilıca Domatesimizi yerel marketlerimizin tamamından temin edebilecek” diye konuştu.

Zemheride Bile Taze Domates

Ilıca Domatesi’nin hasadının son sürat devam ettiğinin altını çizen Aziziye Belediye Başkanı Orhan, üretimin kış aylarında da süreceğine dikkat çekerek, “Aralık ayında da, zemheride de seralarımızda üretim devam edecek. Aziziye Belediyesi olarak bizler de; kış aylarında bile hemşehrilerimize taze domates sunmanın ve bunun yanı sıra fiyatları dengede tutuyor olmanın haklı gururunu yaşıyor olacağız” dedi.

Başkan Orhan yatırımcılara yönelik çağrısını bir kez daha yineleyerek; “Yeni sera yatırımları için girişimcilerimize her türlü imkânı sağlamaya hazırız. Biz yatırımcılarımızı üretime, istihdama, kazanmaya, kazandırmaya ve Erzurum ekonomisine katma değer sağlamaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.