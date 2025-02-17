Kadıköy Belediyesi, Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen’in 55. sanat yılını özel bir etkinlikle kutladı.

Caddebostan Kültür Merkezi’nde Sunay Akın’ın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte; Burçin Büke, Cem Adrian, Dilhan Şeşen, Erdal Çelik, Grup Gündoğarken, Güvenç Dağüstün, Kürşat Başar, Özer Atik, Sarper Semiz, Seran Bilgi, Türkü Akbayram, Vedat Sakman ve Zeynep Talu, İlhan Şeşen’in müzik kariyerine damga vuran şarkılarını seslendirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, "Biz burada bir çok program yaptık yapmaya devam ediyoruz. Bu akşam çok özel bir akşam. Sanatın üstadı sayın İlhan Şeşen’in 55’inci sanat yılını kutluyoruz. Aslıdan bu kavgası Kadıköy’den başlıyor. İlk albümünü 1977’in başında kavgayla Kadıköy’de çıkartıyor ve bir albüm yayınlıyor. Bunla yetinmeyip söz yazarlığı yapıyor. O da yetmiyor, oyunculuk yapıyor. Aslında bir sanatçının kendine verebileceği her şeyi verebiliyor. İlhan Şeşen, kent ozanıdır" dedi.

Gecenin sonunda sahneye çıkan İlhan Şeşen de Kenan Doğulu ile bir düet yaparak hayranlarına müzik dolu anlar yaşattı.

Program Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağ’ın Usta sanatçı İlhan Şeşen’e çiçek takdim etmesi ve tüm sanatçıların hep bir ağızdan Şeşen’in şarkılarını söylemesiyle son buldu.