Kadıköy Belediyesi, usta sanatçı İlhan Şeşen’in 55. sanat yılını özel bir etkinlikle kutluyor. 16 Şubat’ta CKM’de düzenlenecek gecede, ünlü sanatçılar İlhan Şeşen’in şarkılarını seslendirecek.

Kadıköy Belediyesi, Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen’in 55. sanat yılını özel bir etkinlikle kutluyor. 16 Şubat Pazar günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik, saat 20.00’de başlayacak.

Sunay Akın’ın sunumuyla gerçekleşecek gecede, Burçin Büke, Cem Adrian, Dilhan Şeşen, Erdal Çelik, Grup Gündoğarken, Güvenç Dağüstün, Kürşat Başar, Özer Atik, Sarper Semiz, Seran Bilgi, Türkü Akbayram, Vedat Sakman ve Zeynep Talu sahne alacak. Sanatçılar, İlhan Şeşen’in müzik kariyerine damga vuran şarkılarını seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Gecenin sonunda İlhan Şeşen de sahneye çıkarak bir şarkı seslendirecek. Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu özel geceye Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da katılacak.