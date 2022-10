Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, her maçtaki 3 puanın çok değerli olduğunu ve alınan her puanın ligin sonlarına doğru kendilerine yardımcı olacağını belirterek, ligin üst sıralarında yer almak istediklerini kaydetti.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, her maçtaki 3 puanın çok değerli olduğunu ve alınan her puanın ligin sonlarına doğru kendilerine yardımcı olacağını belirterek, ligin üst sıralarında yer almak istediklerini kaydetti.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında iç sahada Ümraniyespor’u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bugün birçok yönden kazanmaları gereken bir maç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan İlhan Palut, “Bir kere en başta her maçtaki 3 puan çok değerli. Ligin üst sıralarında yer almak istiyoruz. Bunda tabii her ne kadar ilerleyen haftalarda şekilleniyorsa da alınan her puan ligin sonlarına doğru bize yardımcı olacak. Ayrıyeten Konya’daki bu sene ligin 8. haftasına geldiğimizde ilk maçımızdı. Seyircimiz de gerçek anlamda ilk buluşmamızdı. O noktada da bizim için bu maçı kazanmak değerliydi. Maç öncesi maça bakışımız bu şekildeydi” dedi.

“Daha etkili olabilirdik”

İlk yarı kontrolün kendilerinde olduğunu ama bunu net pozisyona çevirmekte çok da hünerli olmadıklarını ifade eden Palut, “Bunun yanında rakibin de tabii pozisyonu yoktu ama çok değerli bir dakikada Muhammet ile golü bulduk. İkinci yarı dönem dönen top Ümraniye’deydi ama onların da net pozisyona girme yönünden sıkıntıları vardı. Biz burada daha etkili olabilirdik. Topa daha çok sahip olabilirdik. Daha çok geçiş imkanlarını rahat kullanabilirdik, efektif olabilirdik. Biz de bir şekilde bugün bu enerjiye, bu efektifliğe 2. yarı özellikle sahip değildik. Bugün yaptıklarımızı kazanç olarak alarak, yapamadıklarımızın da farkında olarak bu çok değerli 3 puanı cebimize koyacağız, hanemize yazdıracağız. Yarın itibariyle de çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Son derece sağlıklı bir zeminde oynadık”

Stadın yeni zemini hakkında da konuşan Palut, “Yeni zeminde maçtan 1 gün önce antrenman yapma durumumuz vardı. Son derece sağlıklı bir zeminde bugün oynadık. Tabii ki hibrit çim bizim için farklı bir deneyim. Haftalar geçtikçe bu zemine adaptasyonumuz daha iyi olacaktır. Ama gerçekten özenle çalışılmış. Dünkü antrenmandan sonra da en ufak bir reaksiyon vermedi. Çim kalkmaları, bazı yerlerin ayrılmaları, sararmalar gibi şeylerin hiçbirisi olmadı. Bir önceki zeminimizden daha sağlıklı bir zeminle karşılaştık. Çok şükür ki bu stadımızdan ayrı kaldığımız haftalar bize pahalıya patlamadı. Orada da kaybımızı en aza indirmiş olduk” diye konuştu.