Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, berabere kaldıkları Sivasspor’a karşı kazanmaları gerektiğini belirterek, kazanılması gereken bir maç nasıl bitirebilir, negatif anlamda dersini verdik” dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, berabere kaldıkları Sivasspor’a karşı kazanmaları gerektiğini belirterek, kazanılması gereken bir maç nasıl bitirebilir, negatif anlamda dersini verdik” dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında iç sahada Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazanmak istedikleri bir maç olduğunu kaydeden İlhan Palut, “Kazanmamız gerekiyordu, maç öncesi plan buydu. Sahanın içine baktığımız zaman da kazanmamız gereken bir maç olarak oyun devam etti. Ama kazanılması gereken bir maç nasıl bitirebilir, negatif anlamda dersini verdik. 2 puan kaybettik. Futbol maalesef bazen değerlendirme zamanı bile bırakmıyor. 3 gün sonra maçımız var ve tekrar bir şekilde bugün ne kadar üzülmüş olsak da, kazanmaya çok yakın olduğumuz maçtan 1 puanla ayrılıyor olsak da yarın itibariyle Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayacağız” dedi.

“VAR kayıtlarının dinlenmesi ülke futbolunu koparmaya doğru gidiyor”

Palut, bir gazetecinin VAR odası kayıtlarının yayınlanmasıyla ilgili sorusuna ise, “Türk futbolunun marka değeri anlamında şu anda açıklamalar fırtınası, VAR kayıtlarının dinlenmesi tamamen saha içinden ülke futbolunu koparmaya doğru gidiyor. Bundan çok da memnun değilim, rahatsızım. Bazı sorunlar ve hatalar oluyor ama inşallah tez zamanda çözülür. ‘VAR kayıtlarında ne var?, VAR hakemi ne demişti?, biz de bir açıklama yapalım, hakkımızı koruyalım’ gibi algı fırtınası inşallah bir an önce biter ve ligimizin marka değerini artıracak en doğru yer olan saha içine, futbola döneriz” diye konuştu.