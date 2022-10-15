Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gaziantep FK karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı çok üzüldüklerini belirterek, “3 puan kaybettik, yara aldık. Bunlar üzücü ama panikleyecek durumumuz yok” dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gaziantep FK karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı çok üzüldüklerini belirterek, “3 puan kaybettik, yara aldık. Bunlar üzücü ama panikleyecek durumumuz yok” dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında iç sahada Gaziantep FK’ya 1-0 mağlup oldukları maça ilişkin açıklamalarda bulundu. İlhan Palut, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da Allah’tan şifa dileyerek sözlerine başladı. Kazanmak istedikleri maçta sahadan üzgün ayrıldıklarını aktaran Palut, maçın genelinde oyununun kontrolünü tutan tarafın kendileri olduğunu kaydetti.

“Bugün eksik olan skordu”

Palut, net pozisyonlar yakaladıklarının altını çizerek, "Rakibe de hiç pozisyon vermedik. Beraberliğe üzüleceğimiz bir karşılaşmadan puansız ayrılıyoruz. Rakibi tebrik ederim. Evet, çok üzüldük. Taraftarımız bizi çok iyi destekledi, onları üzdük. 3 puan kaybettik, yara aldık. Bunlar üzücü ama panikleyecek durumumuz yok. Takımım sahada ne yapmak istediğini çok iyi biliyor. Bugün eksik olan skordu. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz ve buna devam edeceğiz. İnşallah hemen bir sonraki maç bunu istediğimiz skor ve puanlara da yansıtmaya çalışacağız" diye konuştu