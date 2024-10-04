Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Antalyaspor maçının ardından, “5 kere kaybettik. Bunlardan Galatasaray maçını bir kenara bıraktığımız zaman diğer 4 mağlubiyette bundan çok daha iyi oynadık” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Antalyaspor’u 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İlhan Palut maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Palut, “Zaten maç öncesi gidişat herkesin malumuydu. Çok kötü bir periyottan çıkarak bu karşılaşmaya hazırlandık. Her şeyden önce kazanmaya ihtiyacımız vardı. Futbola ‘Kazanalım da oyun önemli değil’ mantığıyla bakan bir teknik adam değilim. ‘Nasıl oynarsak oynayalım ama kazanalım’ hiçbir zaman demedim ama bugün önceliğimiz kazanmaktı. Maçın içine girdiğimiz zaman çok genel söyleyeyim, 5 kere kaybettik. Bunlardan Galatasaray maçını bir kenara bıraktığımız zaman diğer 4 mağlubiyette bundan çok daha iyi oynadık. Futbol böyle bir oyun. Son dakikalar bir gol yedik. Kalan 8-9 dakika bizim için tabii ki kolay değildi, stresliydi. Şunu çok net gördüm, zaten tesiste de bunu yaşıyorum, oyuncularda da bunu görüyorum, hepimizin üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Bu baskı tabiri caizse bizi tuttu. Bir de maça iyi başlayamadık. Aslında bocalama periyodu yaşarken goller geldi. Biz daha iyi oyunlar oynadık. Buna dönebiliriz ama bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Umuyorum ki bu galibiyet bu stresi azaltacak bir özgüven getirecek. Daha önce oynadığımız iyi oyunlar oynayarak skorlar alacağız. Çok içerideyiz. Devam etmemiz lazım. Orta ve uzun vadede daha iyi oynamamız lazım, güzel sonuçları buna eklememiz lazım. Oyuncularım baskı altında oynadılar, onları tebrik ediyorum. Antalyaspor’a da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.