Ümraniyespor Teknik Sorumlusu İlhan Özer, Bolu mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “10 kişi daha çok pozisyona girmeye başladık. Maalesef tekrar top bizim ayağımızdayken rakibin baskısına cevap veremedik” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Boluspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Ümraniyespor Teknik Sorumlusu İlhan Özer, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özer, “Öncelikle Boluspor’u tebrik ediyoruz. Gerçekten bugün arzuladılar. İstekleri daha üst seviyedeydi. Maçı bizden daha çok istediler. Biz cevap veremedik. Maçın 15. dakikasında ayağımızda olan bir topu kaptırdık ve maalesef bir gol yedik. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarıda orta sahaya hamle yaptık. Skoru 1-1’e getirmeye çalışırken sarı kartı bulunan oyuncumuz çift sarıdan atıldı. 10 kişi kaldık. 10 kişi daha çok pozisyona girmeye başladık. Maalesef tekrar top bizim ayağımızdayken rakibin baskısına cevap veremedik. İkinci gol de rakibin baskısından geldi. Boluspor bir penaltı kaçırdı. Bugün gerçekten Cihan maçın 3-0 olmasına rağmen çok iyi işler yaptı. Orta sahada Andre iyi tuttu. Onun haricinde diğer oyuncularımız gününde değildiler. Cevap veremediler. Boluspor’un tebrik ediyoruz” diye konuştu.