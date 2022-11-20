Eğitimci ve Ressam İlhan Aydan’ın açacağı sergi, İstanbul Bebek Galeri Kambur Bebek Galerisinde ziyaret açık olacak. 30 eserden oluşan sergi, 15 gün boyunca sanatseverleri ağırlayacak.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.