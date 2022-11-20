Yalova Altınova Belediyesi Uluslararası Resim Sergisi Genel Koordinatörü İlhan Aydan, 9. kişisel sergisi ’Mavi Dünyam’ı 21 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Yalova Altınova Belediyesi Uluslararası Resim Sergisi Genel Koordinatörü İlhan Aydan, 9. kişisel sergisi ’Mavi Dünyam’ı 21 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Eğitimci ve Ressam İlhan Aydan’ın açacağı sergi, İstanbul Bebek Galeri Kambur Bebek Galerisinde ziyaret açık olacak. 30 eserden oluşan sergi, 15 gün boyunca sanatseverleri ağırlayacak.
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