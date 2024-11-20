Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan "İlham Veren Eller" resim sergisi sanatseverlere kapılarını açacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle özel bir program düzenleyecek. 26 sanatçı öğretmen tarafından özenle hazırlanan birbirinden seçkin resimlerin yer aldığı sergide, öğretmenliği sanata dönüştüren birbirinden güzel eserler görücüye çıkacak. “İlham Veren Eller” adıyla düzenlenecek karma sergide, her öğretmenin kendi sanatını konuşturduğu toplamda 51 eser sergilenecek. Sergi, 21 Kasım Perşembe günü Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) saat 18.00’da başlayacak ve 15 Aralık’a kadar ziyaretçilere açık olacak.