Eskişehir’e bağlı bir köyde müzesi bulunan Mehmet Ali Baysak, giriş kapısına astığı ilginç trafik uyarılarıyla sürücüleri daha dikkatli olmaya davet etti.

Odunpazarı ilçesi Aşağılıca Köyü’nde bulunan Köy Kültür Evi’nin sahibi olan Mehmet Ali Baysak, müze girişine trafikle ilgili dikkat çeken uyarı yazıları astı. Bazı sürücülerin özellikle köy yollarında çok kuralsız davrandığını söyleyen Baysak, ‘Hızını azalt, ömrünü uzat’ ve ‘Emniyet kemerinizi takınız’ gibi anlamlı uyarılar ile sürücülere hatırlatmada bulundu. Nerede olursa olsun fazla hızın zarar getirebileceğine vurgu yapan Baysak, emniyet kemerinin hayat kurtarıcılığına dikkat çekti.