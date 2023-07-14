Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı yaklaşık 15 bin nüfuslu Umurlu Mahallesi’nde perşembe günleri ikindi ezanından Cuma günü Cuma namazı bitimine kadar başta okey olmak üzere taş ve kağıt oyunları oynamak yasak. Yasağın yazılı bir kuralı olmadığını ancak yaklaşık çeyrek asırdan bu yana geleneksel olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Yasağın ne zaman ve kim tarafından başlatıldığını bilmediğini ancak beldede bulunan kıraathanelerin büyük bir kısmında uygulandığını belirten Umurlu Deveciler Kıraathanesi işletmecisi Ali İhsan Çalışkan, “Ben 1990 yılından bu yana kıraathane çalıştırırım. Normal günlerde kahvehanelerde okey, taş ve kağıt oyunları oynanır. Ancak Perşembe günü ikindi namazı vaktinin girmesi ile oyun kalkar ve Cuma günü Cuma namazı bitimine kadar kimse oyun oynamaz. Kuralı bilmeyen yabancılar oyun oynamak istese de mübarek Cuma gününe girildiğini hatırlatır ve oyun taşı vermeyiz” dedi.

“Herkes saygıyla karşılıyor”

Aydın büyükşehir oluncaya kadar Umurlu’nun belediyelik olduğunu ve pazarının da halen Cuma günleri kurulduğunu belirten Aşağıkayacık Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Umurlu Deveciler Kahvesi’nin sahibi Ahmet Yaşar, kendisi gibi pek çok kıraathane işletmecisinin bu kuralı uyduğunu söyledi. Umurlu’nun aynı zamanda civar yerleşim yerleri için bir toplanma merkezi olduğunu belirten Ahmet Yaşar, “Bizim çocukluğumuzda alışveriş merkezi ve marketler olmadığı gibi ulaşım da yaygın değildi. Herkes Cuma günleri Umurlu’da toplanır hem Cuma namazı kılar hem de alışverişini yapardı. O dönemlerden beri Perşembe günü ikindi namazından sonra Cuma günü Cuma namazı sonuna kadar Cumaya saygıdan dolayı oyun oynanmazdı. Yazılı bir yasak kararı olmamasına rağmen bu geleneksel kural Umurlumuzda halen devam eder. Benim de kıraathanem var. Ben ne olursa olsun Perşembe günü ikindiden sonra Cuma gününe kadar işletmemde oyun oynanmasına müsaade etmiyorum. Dışardan gelenler şaşırsa da bu kurala yerli yabancı herkes uyuyor ve saygı duyuyor” dedi.