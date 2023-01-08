Konya’nın Ilgın ilçesinde, yapımı devam eden Bilim ve Sanat Merkezi’nin 4 atölyesinin donatım ve tefrişatı Ilgın Ticaret Borsası tarafından yaptırılacak.

Konya’nın Ilgın ilçesinde, yapımı devam eden Bilim ve Sanat Merkezi’nin 4 atölyesinin donatım ve tefrişatı Ilgın Ticaret Borsası tarafından yaptırılacak.

Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ilgın Ticaret Borsası arasında bir protokol imzalandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç ve Ilgın Ticaret Borsası Başkanı Hacı Ahmet Koç’un imzaladığı protokole göre; Ticaret Borsası, ilçede özel yetenekli ve üstün zekalı öğrencilerin gerçek potansiyellerini ortaya çıkararak, bireysel yeteneklerini kullanmalarına imkan sağlayan Ilgın Bilim ve Sanat Merkezindeki (BİLSEM) 4 atölyeye ait donatım ve tefrişatı yaptıracak.

“Ilgın’a bir değer daha kazandırıldı”

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda milli eğitim şube müdürlerinin de katıldığı protokol imza töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, “Kısa süre önce Ilgın’ın eğitim adına bir eksiği olan Bilim Sanat Merkezi’ni ilçemize kazandırmak nasip oldu. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Artık öğrencilerimiz uzaklara gitmeden, kendi ilçelerinde Bilim Sanat Merkezi’nden yararlanma imkanına sahip oldu. Ilgın Ticaret Borsası Başkanımız Hacı Ahmet Koç, Bilim ve Sanat Merkezimizde açmayı düşündüğümüz 4 adet atölyenin donatım ve tefrişatı ile ilgili bize destek verdiler, sponsor olduklarını bildirdiler. Ilgın Ticaret Borsası’na ve başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Yapılacak hizmetlerin destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz”

Ilgın Ticaret Borsası Başkanı Hacı Ahmet Koç ise, Ilgın’ın üreten ve ticaret yapan bir ilçe olduğunu, bu misyonunu devam ettirebilmesi için eğitimin de son derece önemli olduğunu vurguladı. Ilgın Bilim ve Sanat Merkezi’nin ilçenin değeri gençlerin kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfedebilmeleri için önemli bir misyon üstleneceğinin altını çizen Koç, “Kurumumuz adına, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün girişimleriyle Ilgın’a yapılacak bu hizmetin destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Ilgın’a hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu bir başlangıç olur ve bundan sonraki hizmetlerde de el birliğiyle gönül birliğiyle Ilgınımıza birlik ve beraberlik içerisinde yeni projeler kazandırmak nasip olur” şeklinde konuştu.

Yapımı devam eden Ilgın Bilim ve Sanat Merkezi’nin 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde eğitim faaliyetlerine başlaması hedefleniyor.