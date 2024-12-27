Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Ilgaz Dağı’ndaki Ilgaz Yıldıztepe Otel, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak destek ile yenilenerek turizme kazandırılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yerel ve bölgesel kalkınma açısından önemli bir hizmeti sunmak ve ortağı kamu kurum ve kuruluşu olan şirketlerin sürdürülebilir bir yapıya ulaştırılmasına yönelik yürütülen “Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Destek Programı” çerçevesinde, uygulanacak "Ilgaz’ın Yıldızı Yıldıztepe Otel Yeniden Parlıyor" projesi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından sağlanacak destekle Ilgaz Dağı’nın eteklerindeki Yıldıztepe’deki Ilgaz Yıldıztepe Otel yenilenerek turizme kazandırılacak.

KUZKA ile Ilgaz Belediyesi arasında imzalanan proje sözleşmesiyle, uzun süreden beri düşük hizmet kapasitesi nedeniyle beklentileri karşılayamayan Ilgaz Yıldıztepe Otel’i yenilenerek daha modern şartlarda kış turizm severlerin hizmetine sunulacak.

Projenin sözleşmesini Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile Ilgaz Belediyesi’nin iştiraki olan Ilgaz Dağı Turizm şirketi yetkilileri imzaladı. Projenin hayata geçirilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla KUZKA tarafından 13 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Desteklenecek proje ile 21 odalı Yıldıztepe Otel’inde, modern mimariye uygun şekilde komple yenileme çalışmaları ile çevre düzenlemeleri ve günü birlik turistlerin spor ve aktivite amaçlı kullanabilecekleri yürüyüş parkurları yapılacak.

Hedef; Yıldıztepe’nin cazibe merkezine dönüşmesi

Projenin tamamlanmasıyla, özellikle Çankırı Ilgaz Yıldıztepe Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içerisinde bulunan ve en önemli konaklama tesisi olan Yıldıztepe Oteli’nin hizmet kalitesinin günümüz standartlarına yükselmesi ve konaklamalı ziyaretçi sayısının önemli düzeyde artması bekleniyor. Ayrıca bölge turizmini olumlu yönde etkilemesi beklenen proje, yenilenmiş tesisleri, modern altyapısıyla Yıldıztepe’yi, yerli ve yabancı ziyaretçiler açısından daha çekici hale getirmesi amaçlanıyor.