Kastamonu’da Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli içerisinde motor bölümünden alev alan hafif ticari araç, alev alev yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İstanbul karayolu Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli içerisinde O.G. idaresindeki 52 AAB 101 plakalı hafif ticari araç, seyir halinde iken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Aracının motor aksamından dumanların yükseldiğini gören sürücü O.G., aracını tünel içerisinde kenara çekerek park etti ve araçtan ayrıldı. Telefonlarında çekmediği tünelde yardımda isteyemeyen O.G., aracının yanışını izledi. Araç, çıkan yangında alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.