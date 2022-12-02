Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde etkili olan sis ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Sisle kaplanan ilçe havadan görüntülendi.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde etkili olan sis ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Sisle kaplanan ilçe havadan görüntülendi.

Ilgaz Dağ’ının eteklerinde bulunan Kastamonu’nun İhsangazi ilçesi sisle kaplandı. İlçe merkezinde ortaya etkili olan sisle birlikte görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Etkili olan sis ilçede kartpostallık manzaralar da ortaya çıkarttı. İlçeyi kaplayan sis ‘dron’ ile havadan görüntülendi.