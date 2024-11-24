Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı’nda kar yağışı devam ediyor. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Ilgaz Dağı geçişinde Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor.

Kastamonu-Ilgaz sınırındaki Ilgaz Dağı’nda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca sürdü. Dün saat 22.00 sıralarında Kastamonu-Ankara karayolunun Ilgaz Dağı geçişi ulaşıma kapandı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde trafik akışı 2 saat sonra sağlanabildi. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sebebiyle sürücüler hızlarını düşürerek Ilgaz Dağı’nda ilerlemek zorunda kalıyor. Metoeoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Ilgaz Dağı’nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.