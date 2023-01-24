Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı’nda, kayak merkezlerindeki pistlerinin açılmaması sebebiyle en sessiz yarıyıl tatili yaşanıyor.

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı’nda, kayak merkezlerindeki pistlerinin açılmaması sebebiyle en sessiz yarıyıl tatili yaşanıyor.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı’nda Yıldıztepe Kayak Merkezi ve Yurdum Tepe Kayak Merkezi’nde kar kalınlığının yetersiz olması sebebiyle kayak tesislerinde sezon başlamadı. Geçen yıl yarı yıl tatilinde binlerce vatandaşın ziyaret ettiği kayak merkezleri bu yıl boş kaldı. Kayak merkezlerine gelen vatandaşlar ise pistlerde kızakla kayabildi.

“İlk defa böyle bir kış mevsimiyle karşılaşıyorum”

Ankara’dan kayak yapmak için ailesi ile Ilgaz Dağı’na gelen Seydi Muhammed, “Karne hediyesi olarak ailem beni buraya getirdi. Ankara’dan geliyoruz, ilk defa böyle bir kış mevsimiyle karşılaşıyorum. Yeterince kar yok, ufak çaplı eğlenmeye çalışıyoruz” dedi.

“İlk defa geldik herekse tavsiye ederim”

İlk defa Ilgaz Dağı’na gelen Ahmet Balcı ise “Tatil için ilk defa geldik. Kar çok az, yine de çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu.

“İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum”

Çocuklarını tatil için kayak merkezine getiren Hüsamettin Alhan, “Yarıyıl tatili için geldik. Çocuklarla beraber sürekli geldiğimiz bir yer. Kar yok, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.