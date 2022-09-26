Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan Ilgaz Dağı’na tırmandığı sırada aniden fenalaşarak hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan Ilgaz Dağı’na tırmandığı sırada aniden fenalaşarak hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kastamonu ve Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’tan Kastamonu’ya gelen öğretmen Muammer Kılıç (43), 17 amatör dağcı arkadaşı ile birlikte 2 bin 587 rakımlı Ilgaz Dağı’na tırmanmaya başladı. Zirveye yaklaştıkları sırada aniden fenalaşan Muammer Kılıç yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat sonra sağlık ekipleri Kılıç’a ulaşabildi. Olay yerinde kalp masajı yapılan Kılıç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan İsmet İnönü İlköğretim Okulu’nda öğretmen olduğu öğrenilen Kılıç’ın cenazesi, yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kılıç’ın cenazesi, memleketi Kastamonu’nun Cide ilçesinde evinin önünde helallik alınmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gebeş Mahallesi Sahil Camii’nde kılınan cenaze namazına Kılıç’ın ailesi, öğretmen arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kılıç’ın cenazesi, Gebeş Mahallesi’nde bulunan aile kabristanında toprağa verildi.