Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı. Her yıl binlerce kayak tutkununu ağırlayan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.

Kastamonu’da hava sıcaklıklarının düşmesi ile kar yağışı etkili olmaya başladı. Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı düştü. Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Ilgaz Dağı, yağan kar ile beyaza bürünmeye başladı. Ilgaz Dağı’nda kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Bölgede yağış ara ara devam ederken, kar yağışı haberini alan bazı vatandaşlar ise Ilgaz Dağı Milli Parkı’na gelerek o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Kar yağışını görmek için Ilgaz Dağı’na geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Furkan Yüksel, “Bugün 17 Ekim. Ilgaz Dağı’na ilk kar yağdı. Üniversite öğrencisiyim, biz de merak ettik geldik. İlk kez Ilgaz Dağı’na geldim. Zonguldaklıyım, oraya kar yağmaz. Bizim için güzel oldu” dedi.