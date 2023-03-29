Kastamonu-Çankırı sınırında ulaşımın sağlandığı Ilgaz Dağı geçişinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bölgede ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı tiki şeklinde etkili olmaya devam ediyor. Yağışın sürdüğü Ilgaz Dağı’nda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının da sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü Ilgaz Dağı’nda, kar yağışının yarına kadar devam etmesi tahmin ediliyor.

Kar yağışı sebebiyle Ilgaz Dağı 15 Temmuz İstiklal Tüneli mevkiinde sürücüler hızını düşürerek ilerlemek zorunda kalıyor.