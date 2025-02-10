Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binası, inşaat, mimarlık, mühendislik ve sürdürülebilirlik alanlarına odaklanan İngiltere menşeli uluslararası prestijli yayın organı BUILD dergisi tarafından "Sustainable Building Awards (Sürdürülebilir Yapı Ödülleri)" kapsamında "En İyi Sürdürülebilirlik Projesi" ödülüne layık görüldü.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı binası uluslararası “En İyi Sürdürülebilirlik Projesi” ödülünü kazandı

Yenilikçi şehircilik ve yeşil teknoloji alanlarında yayımladığı analiz ve araştırmalarla geniş bir uluslararası okuyucu kitlesine hitap eden BUILD dergisi, Başkanlık binasının görsellerini paylaşarak Başkanlığı çevresel duyarlılık, sürdürülebilir şehircilik ve sıfır atık vizyonuna olan güçlü bağlılığına dikkati çekti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sürdürülebilirliğin yalnızca bugünü değil aynı zamanda geleceği inşa etme sorumluluğunu da gerektirdiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, çevre duyarlılığını artırmak, doğayı koruma bilincini canlı tutmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

Söz konusu ödülün sıfır atık, çevre ve doğayı koruma vizyonumuzun uluslararası ölçekte de takdir edildiğinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirten Altun, "Türkiye olarak sadece kendi sınırlarımız içinde değil bölgemizde de daha sürdürülebilir uygulamaların oluşturulması için üzerimize düşeni yapmaya, hatta daha fazlasını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi başta olmak üzere, çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürecek ve insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu kıymetli ödülü almamıza vesile olan tüm çalışma arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese ve projelerimizi ödüllendiren BUILD Dergisi yetkililerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Başkanlığın doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm süreçlerinin iyileştirilmesi ve toplumun tüm kesimlerinde çevre duyarlılığının artırılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarını da kesintisiz sürdürdüğünü aktaran İletişim Başkanı Altun, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakma misyonuyla ulusal ve uluslararası düzeyde örnek projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.