Bebek katili Öcalan'ın devletle herhangi bir anayasal yad ayasal değişiklik pazarlığının söz konusu olmadığını belirten İletişim Başkanlığı, “Terörsüz Türkiye” hedefi çerçevesindeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.ANKARA (İGFA) - “Terörsüz Türkiye” hedefi için çalışmalar hakkındaki bilgilendirme İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, İmralı'dan örgüte yönelik yapılan çağrı için ortaya atılan “Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi’nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri, Yüksek Hakimlerin bulunduğu 20’nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor.” iddialarının kesinlikle doğru olmadığının altı çizildi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1895924501621465355

Bilgilendirme açıklamasında, "Öcalan’ın “silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısı” karşılığında Devletle herhangi bir anayasal/yasal değişiklik pazarlığı söz konusu değildir. “Terörsüz Türkiye”ye doğru olumlu adımlar atılmasını engellemek isteyenler tarafından yürütülen/yürütülecek olan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemelidir" ifadeleri yer aldı.