İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce hazırladığı "Dezenformasyon Bülteni 2024 Almanak"ı çıkardı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce hazırlanan 2024'te yapılan dezenformasyonların doğrulamalarının yer aldığı "Dezenformasyon Bülteni 2024 Almanak"a ilişkin paylaşım yaptı.

İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, dijital çağın sunduğu sonsuz imkânların ne yazık ki aynı zamanda bilgi kirliliğinin de beslendiği bir zemin oluşturabildiğine dikkati çekerek, "Hakikati hedef alan dezenformasyon, toplumların zihinlerini bulandıran, güven bağlarını koparan, insanlığı, birlik ve beraberliği tehdit eden bir zehir gibidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak küresel çapta yayılan yanlış bilgilerin yol açtığı tahribatın farkındayız. 2024 yılında da ülkemize ve insanlığa yönelik her türlü yalan haberi, iftirayı ve karalamayı titizlikle takip ederek gerçekleri ortaya koymak için gayret ettik" dedi.

"Karanlık kampanyalara karşı toplumun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasına katkı sağladık. Karşımıza çıkan tüm kötücül kampanyaları hakikat zırhıyla karşıladık" diyen Altun, "Hazırlanan bu almanakta, 2024 yılındaki doğal afetler, seçim ve toplumsal olaylarla ilgili yalan haberlere, İsrail’in Gazze’deki soykırımı sırasında yürüttüğü küresel ölçekli dezenformasyon kampanyalarına ve manipülasyonlara karşı yapılan doğrulama çalışmalarını bir araya getirdik. 2025 yılında da “Yaşasın Hakikat” diyerek tüm kirli oyunlara, yalanlara ve dezenformasyona karşı “doğru”nun safında hakikat mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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