Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından “Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği” kitabını takdim ettiği bir paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği” adlı kitabını sosyal medya hesabından paylaştı.

Modern tarihin Suriye’de 13 yıl boyunca en büyük insani krizlerinden birine şahitlik ettiğine dikkati çeken Fahrettin Altun, kitabın takdiminde, yaşanan mezalim karşısında hakikatin ve adaletin yanında yer alan Türkiye, insan ve çözüm odaklı dış politikası doğrultusunda, dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafında konumlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde “Suriye Suriyeliler’indir” şiarıyla Suriye krizine barış, adalet ve özgürlük ekseninde çözüm arayışımızdan asla vazgeçmedik. 13 yıllık Suriye ihtilafı boyunca, Suriyeli kardeşlerimize ensarlık yaparak tarihe altın harflerle yazılacak kardeşlik ve dayanışma örneği sergiledik. Hiçbir Suriyeli kardeşimizi terör örgütlerinin insafına bırakmadık, ulusal güvenliğimizi tehdit edecek hiçbir girişime de müsaade etmedik.

Baas rejiminin devrilmesiyle Suriye’de yeni bir sayfa açıldı. Yeni dönemde Türkiye olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini ve halkın özgür iradesini desteklemeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde barışın ve huzurun tesisinde bölgesel ve küresel bir aktör olarak Türkiye’nin bu süreçte üstlendiği kritik rolü ele aldığımız Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak üç dilde hazırlanan “Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği” kitabını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.”

365 sayfalık “Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği” kitabını okumak için tıklayabilirsiniz