Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın himayesinde düzenlenen Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu'nun açılışına katıldı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Altun, Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu’nda konuştu.

Konuşmasında, içinde bulunulan çağın açlık, susuzluk, iklim krizleri, göç ve salgınlar gibi sorunlarına değinen Altun, programın devamında fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın hayatını anlatan belgeselin gösteriminin yapılacağını, bu belgeselde geçmişin de pek iç açıcı olmadığının görüleceğini anlattı.

İletişim Başkanı Altun, Keribar'ın 1940'ların Türkiyesi'nden bugüne uzanan tarihin canlı bir tanığı olduğunu belirterek, "Bir taraftan onun sanatsal üretimlerine şahitlik ediyoruz. Bir taraftan belgeseli izlediğimizde modern Türkiye tarihine de şahitlik etmiş olacağız. İzzet Bey'in, 1936 senesinde İstanbul Gümüşsuyu'ndaki Ayaspaşa Palas'ta başlayan öyküsünde kuşkusuz büyük mutluluklar da var, öte yandan dedesi Arslan Bey'in varlık vergisi adı altında uğradığı zulüm de var. Sonra, 2. Dünya Harbi yıllarının kıtlığı, ekmek karneleri ve korku dolu anları da var. Kore Harbi zamanları da var. Dahası maalesef 6-7 Eylül Olayları da var. Muhtıralar var, darbeler var." diye konuştu.

"Şükürler olsun ki bugün o zorlu günleri tarihin bir parçası olarak konuşuyoruz. Bugün, o günleri geride bıraktık." diyen İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Bugünün Türkiye'sinde artık ne 60'larda kurumsal kimlik kazanan askerî ya da yargı vesayetine yer var ne de o vesayeti savunanlara. Bugünün Türkiye'sinde artık ne 70'lerdeki istikrarsız siyaset ve ekonomiye yer var ne de sağ-sol adı altında toplumsal alanı rehin alan radikalizme, fanatizme yer var. Bugünün Türkiye'sinde artık ne 80'ler neslini topyekûn yok eden darbecilere yer var ne de darbeye çanak tutan ideolojik müdahalelere, siyaset mühendislerine yer var. Bugünün Türkiye'sinde artık ne 90'larda millete 'Nerede bu devlet?' dedirten derin ekonomik çöküntülere, siyasal kaoslara yer var ne de siyaset alanına hükmeden bürokratik oligarşiye yer var. Bugün bunlara yer yok. Bugün artık büyük ve güçlü Türkiye var."

İletişim Başkanı Altun, sempozyuma ismini veren "Analogdan Dijitale Yolculuk" kavramına dikkati çekerek, "Kavramın, fotoğraf sanatı adına ne anlam ifade ettiğini, birazdan başlayacak oturumlarda birbirinden kıymetli isimlerden, uzmanlardan dinleyeceğiz ancak kavramın yani analogdan dijitale dönüşümün bizler için fırsatlar kadar krizleri de içinde barındırdığını bilmemiz gerekir. Elbette bu fırsatlara karşı, analogdan dijitale dönüşüm sürecine cesaretle yaklaşacağız, elbette bu fırsatları kullanmaya gayret edeceğiz. Fakat bir taraftan da ihtiyatlı bir şekilde bu dönüşümle birlikte karşı karşıya kaldığımız meydan okumaları ele alacağız ve meydan okumalara çözümler üretmeye çalışacağız." dedi.

Keribar, kendisine ait 1950 model elle kurmalı Zeiss Ikon Nettar marka çalışır durumdaki körüklü fotoğraf makinesini günün anısına İletişim Başkanı Altun'a hediye etti.

İletişim Başkanı Altun, hediye takdiminin ardından Keribar'ın eserlerinden oluşan "Bir Keribar Fotoğrafı" sergisini gezdi. Keribar, İletişim Başkanı Altun'a eşlik ederek çektiği fotoğrafların hikâyelerini anlattı.