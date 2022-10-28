19 süreciyle ilgili çizdiği karikatürlerinden oluşan serginin açılışı yapıldı.

19 süreciyle ilgili çizdiği karikatürlerinden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Etkinlik Hierapolis Konferans Salonu’nda, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Soylu’nun açılış konuşması ve ardından karikatür sergisinin açılış töreniyle başladı. Açılış töreninin ardından karikatürist Mehmet Selçuk, Dekan Prof. Dr. Ali Soylu, Pamukkale Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerle birlikte çoğunluğu Covid-19 karikatürlerden oluşan sergi alanı gezildi. Etkinliğin söyleşi bölümünün takdimini yapan İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emel Dikbaş Torun, Mehmet Selçuk’u tanıtan da bir konuşma gerçekleştirdi.

Birçok basın-yayın organında karikatürleri yayınlanan, çok sayıda uluslararası ve ulusal düzeyde sergi açan ve ödül alan Mehmet Selçuk konuşmasının başında öğretmenlik yaşantısı boyunca öğrencilerine hep sanatsal bir bakış açısı kazandırmaya çalıştığını vurgularken, yıllar sonra her yerde öğrencileriyle karşılaştığını, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emel Dikbaş Torun’un da Denizli Anadolu Lisesi’nden öğrencisi olduğunu ifade etti. Mehmet Selçuk “Emel etkinlik için beni fakülteye davet ettiğinde çok mutlu oldum. Hiç düşünmeden öğrencimin bu teklifini en güzel şekilde gerçekleştirmek istedim. İyi ki gelmişim, PAÜ öğrencileriyle çok keyifli vakit geçirmiş olduk. Benzer etkinlikleri İletişim Fakültesi ile önümüzdeki günlerde devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu.

Söyleşide karikatür tarihinden ve karikatüristlik geçmişinden bahseden Selçuk, çizgisel ve balonlu karikatür türlerini kullanarak iletişim kurduğunu, balonlu karikatürlerin Türkiye’deki insanlarla iletişim kurmada etkili olduğunu, salt çizgi kullanılan karikatür iletişiminin ise evrensel olduğunu ifade etti. Ayrıca Selçuk salt çizgi kullanılan karikatürün bir Alman’ın da bir Fransız’ın da anlayabileceği bir tür olduğunu belirtti. “Sanat bir iletişim dilidir, hem iletişimin hem de mizahın olmazsa olmazı samimiyet” olduğunun altını çizen Selçuk, “Okumak, görmek ve alanında dünya çapında neler yapıldığını takip etmek gerekli, çünkü sanatın özünde bilgi vardır” sözleriyle de iletişim ve mizah hakkındaki düşüncelerini belirtti. Selçuk, meslek hayatında eserlerinin ilham kaynağını “çocukluk benim hayatım, hayal gücü kaynağım” sözleri ile açıkladı. Selçuk, mesleğini bu yüzden çok sevdiğini, öğrencilerine de derslerinde sanat eğitimi vermeye çalıştığını, asıl iz bırakanın bu olduğunu ifade etti.

Soru-cevap bölümüne geçildiğinde “günümüzde yazının bile yapay zekâ aracılığıyla görsele dönüştürüldüğü görülüyor, bu durum karikatürün geleceğini nasıl etkiler?” sorusuna Selçuk; “Karikatür hiçbir zaman değişmeyecek, belki kullanılan araç ve gereç değişebilir ama mizahın verdiği o yolculuk değişmeyecek, boyanın ve kâğıdın etkisi hep sürecek” şeklinde cevap verdi. Söyleşi sonunda Mehmet Selçuk’a plaket ve çiçek takdim edilirken Dekan Prof. Dr. Ali Soylu “Sanat bir iletişim dilidir. Bize bir pencere açar ve o pencereden bakmamızı sağlar. İletişimin içerisinde sanatın her versiyonu var. Karikatür de bunun önemli bir boyutudur” sözlerini dile getirdi.

PAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra diğer fakülte öğrencileri tarafından da yoğun ilgi gören söyleşinin ardından konuklara ‘Korona Karikatür Günlüğü’ isimli kitabını imzalayıp hediye eden Selçuk, etkinliğe katılan öğrenciler ile sohbet etti. İmza etkinliğinin ardından program sona erdi.